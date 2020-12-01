شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء الشامسي: عاشت إمارات الخير في ظل قيادة رشيدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، إن الاحتفال بالثاني من ديسمبر فخر أمجاد الإمارات،احتفاء بنهضة مباركة أسس لها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتواصل المسيرة قيادة رشيدة. وتتوالى السنوات والمناسبات وتبقى سنتنا التاسعة والاربعون مناسبة وطنية وطنية مميزة بكل تفاصيلها، فهذا اليوم يجسد في قلوبنا الولاء والانتماء، ويعزز وفاءنا لكل من ساهم في بنائه واستقراره، وعلى رأسهم القائد الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون.

وقالت: ما زالت مسيرة وطننا حافلة بالإنجازات، وتحقيق التطلعات، ومواجهة التحديات، تحت لواء قيادتنا الرشيدة، ومهما تعددت الاحتفالات، ستبقى في كل عام مميزة، زاخرة بمشاعر الحب لهذا الوطن، عامرة بإنجازات كل ابن وابنة من ابنائه وأهله.

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