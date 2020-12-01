شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكسب الحمرية.. والنصر ينفرد بصدارة دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استعاد نادي شباب الأهلي توازنه في الجولة الثانية من دوري الصالات، وحقق فوزًا مهمًا على الحمرية بنتيجة 4-1، وكان الفرسان خسروا في الجولة الأولى من دبا الحصن 5-4، وتعتبر هذه الخسارة الثانيةعلى التوالي للحمرية بعد خسارته في الجولة الأولى من البطائح 9-3.

وكانت إدارة نادي الحمرية أقالت المدرب البرتغالي روي جيماريتش عقب الخسارة أمام البطائح في الجولة الأولى وتم التعاقد مع المدرب خالد حمداوي وانتهت مباراة ديربي الابتسامة في المنطقة الشرقية بين خورفكان واتحاد كلباء بتعادل الفريقين 1-1، وتعادل فريقا البطائح ومليحة 4-4 في ديربي الجيران بالمنطقة الوسطى في الشارقة.

وبنهاية مباريات الجولة الثانية يصبح النصر منفردًا بالصدارة الزرقاء برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين كبيرين على الشارقة 7-1 وعلى دبا الحصن 6-1 والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان في المراكزمن الثاني وحتى الرابع برصيد 4 نقاط لكل وشباب الأهلي ودبا الحصن في المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط لكل ومليحة والشارقة واتحاد كلباء والظفرة في المراكز من السابع وحتى التاسع برصيد نقطة واحدة لكل واحد منهم والحمرية في المركز العاشر من دون رصيد.

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