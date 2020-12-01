شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الأميري: تأكيد مواصلة الاستعداد لصناعة مستقبلنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن الاحتفاء باليوم الوطني، يعبر عن قيم التلاحم والاتحاد التي قامت عليها الدولة، منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وتوجهت بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، مؤكدة أن دولة الإمارات في ظل رؤيتهم السديدة تواصل مسيرة التنمية والتطوير وصولاً إلى المراكز الأولى عالميا.

وقالت إن الاحتفال باليوم الوطني، احتفاء بالإنجازات التي تحققت في مسيرة حافلة بالنجاحات والعطاءات لخدمة الإنسانية، وتأكيد مواصلة الاستعداد لصناعة مستقبلنا في الخمسين عاماً المقبلة، لتكون الإمارات في صدارة دول العالم.

وهنأت شعب الإمارات، بهذه المناسبة التي تحمل أسمى المعاني، ودعوة للاستمرار بالعمل وبذل الجهود لمواصلة مسيرة الإنجازات.

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