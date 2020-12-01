الخارجية الصينية تدعو أمريكا لرفع جميع العقوبات عن شركاتها

طالبت الخارجية الصينية ، اليوم الثلاثاء، أمريكا إلى تصحيح خطأها، ورفع جميع العقوبات غير القانونية عن شركاتها"، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا، وتستهدف شركة صينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إن الصين تدعم جهود فنزويلا للدفاع عن سيادتها، وتعارض إساءة استخدام العقوبات الدولية.

وأشارت ينغ إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أصدرت، يوم أمس الاثنين، عقوبات على الشركة الصينية الوطنية للاستيراد والتصدير للإلكترونيات

"CEIEC"، متهمة إياها بدعم جهود الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لـ"تقويض الديمقراطية".

وأعلنت الصين، يوم الإثنين، فرض عقوبات على أربعة من مسئولي المنظمات غير الحكومية الأمريكية، كإجراء مضاد للتحركات الأمريكية إزاء منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" ـ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن العقوبات تم فرضها على هؤلاء الأشخاص جاءت بسبب ما وصفته بـ"تصرفاتهم الشريرة" المتعلقة بهونج كونج، مشيرة

إلى أنه سيتم منعهم من دخول الصين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 إصابة جديدة بواقع 3 بعدوى محلية و15 وافدة من الخارج، ما رفع

إجمالي المصابين إلى 86530 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في منجوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5

حالات في كل من شنجهاي وشاندونج و3 حالات في سيتشوان وحالة واحدة في كل من شنشي وقوانجدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3858 حالة غادر منها 3609 حالات المستشفيات بعد شفائهم.