روسيا تدعو منظمة شنجهاي لاستبدال الدولار الأمريكي بعملات وطنية

أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن رغبة بلاده في استخدام العملات المحلية بدلًا من الدولار الأمريكي ، فيما يخص التجارة بين دول منظمة شنجهاي للتعاون (SCO).
التجارة ضمن منظمة شنجهاي للتعاون(SCO)، هي واحدة من أكثر مجالات التعاون المحتملة".
وقال ميشوستين، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن استبدال الدولار بالعملات المحلية (للبلدان الأعضاء في المنظمة) في
منظمة شنجهاي للتعاون من قبل أعضاء المنظمة.
وأضاف: "أنه من المهم جدًا تطوير عملات بديلة مستقلة عن الدولار"، مشددًا على العمل ضمن نهج منسق بشأن هذه المسألة ومواصلة مناقشة آلية تمويل مشروعات
يُذكر أن منظمة شنجهاي للتعاون (SCO) قد أنشأت في عام 2001، من قبل 6 دول مؤسسة هي (روسيا - الصين - كازخستان - قيرغيزستان - طاجيكستان - أوزبكستان)، وتوسعت المنظمة في عام 2017 لتضم أيضًا (الهند - باكستان)، وأصبحت تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، وتمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
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