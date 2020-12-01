تونس: الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر، موضحًا أن التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق تستوجب أعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الإرهابية والتهريب والجريمة المنظمة.



وأوضح البرتاجي، في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن تدخل الجيش أثناء التحركات الاحتجاجية

يقتصر على حماية المقرات السيادية والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ على الأمن العام.



وأضاف أن التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في معاضدة المجهود الوطني للتصدي لفيروس "كورونا" عبر المستشفيات الميدانية والفرق المتنقلة والتحاليل السريعة.

وقد أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم /الثلاثاء/ أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3278 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.



وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه جرى تسجيل 1513 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1048 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1376 إصابة، تماثل منهم 1017 للشفاء.



كما تم تسجيل 305 إصابات تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 206 حالات، إضافة إلى 84 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 62 حالة من بينهم.