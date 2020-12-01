للرجال فقط.. رابط وشروط وطرق التقديم على وظائف حرس الحدود السعودية

تتلقى المديرية العامة لحرس الحدود بالسعودية، طلبات التقدم على وظائف شاغرة بالمديرية "للرجال فقط"، على أن يتم قبول الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني للمديريه لتجنب التجمعات التي تعمل بدورها في نقل عدوي وباء كورونا كما أنها ستوفر الكثير من الوقت علي المتقدمين، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

وتعتبر المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة من أقدم الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعتبر الحصن والدرع الواقي للبلاد من خطر هجوم الأعداء على المملكة،

والتي توفر باستمرار عدد كبير من الوظائف المختلفة في جميع التخصصات، والتي يبدأ التقديم فيها بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأول 1442، حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 الموافق 18 من جمادي الاول 1442، وللتقديم أضغط هنا .

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يتم التقديم في وظائف حرس

الحدود بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع الرسمي للمديرية، والتوظيف وكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والضغط على أيقونة الموافقة تحديد رغبات الوظائف واختيار الوظيفة والضغط على حفظ الطلب.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يتم استبعاد المرشحين غير المطابقين للبيانات المطلوبة، كمان أن التقديم على الوظائف الشاغرة يبدأ من الثلاثاء الموافق 16 /4/ 1442هـ حتى نهاية يوم الخميس 18 /4/ 1442 هـ .

وتتركز الشروط التي أقرتها المديرية العامه لحرس الحدود في هذه النقاط الهامة والتي تتمثل فيغدة نقاط تعرف عليها من خلال أضغط هنا.