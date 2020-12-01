شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 26402 إصابة جديدة بكورونا و569 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 569 وفاة لها صلة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 40464.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 26402 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 6524 في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى مليونين و322056.

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