شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 40% زيادة في طالبي المساعدات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك في بيان: "يمكن للعالم الغني الآن أن يرى الضوء في نهاية النفق. لكن هذا الوضع لا ينطبق على أكثر الدول فقرا". وأضاف أن: "أزمة كوفيد 19- أوقعت ملايين الأشخاص في براثن الفقر، وزادت الاحتياجات الإنسانية بشكل هائل".
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية والصراعات وتغير المناخ، فإن الجائحة تشكل مصاعب إضافية، حيث يتزايد الفقر المدقع وخطر المجاعات.
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