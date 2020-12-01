العمليات المشتركة تعلن الشروع بتنفيذ خطة 'اعادة الانفتاح' للقوات الامنية في سنجار

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، الشروع بتنفيذ خطة "اعادة الانفتاح" للقوات الامنية في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.
وذكر بيان لنائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير كامل الشمري، تلقته الخليج 365، انه "باشراف مباشر مِن قيادة العمليات المشتركة، شرعت، قيادة عمليات غرب نينوى، فجر اليوم، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار".
واضاف البيان ان "الخطة تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الامن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين كافة الى مناطقهم داخل القضاء وتستمر القوات الأمنية باجراءاتها لتحقيق كامل الامن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الادارية".
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