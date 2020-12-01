شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليماً ثالثاً سلمته أرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الأذربيجاني، الثلاثاء، أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناجورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: «إن وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر/كانون الأول»، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بين باكو ويريفان برعاية موسكو.

وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما اغدام الذي سلم في 20 نوفمبر وكالباجار الذي سلم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحوط بكاراباخ ذي الغالبية الأرمينية منذ انتهاء حرب عام 1994.

وفي ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع برعاية موسكو، تعهدت يريفان بتسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.

وسيطرت القوات الأذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية سبتمبر/أيلول وأسفرت عن آلاف القتلى. وانتشر نحو ألفي جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممر يربط أرمينيا بكاراباخ.

كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليماً ثالثاً سلمته أرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.