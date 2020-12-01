شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية تبرر: أستراليا «أساءت التفسير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-رويترز

قالت سفارة الصين في أستراليا إن السياسيين هناك «أساؤوا تفسير» تغريدة تظهر صورة معدلة رقمياً لجندي أسترالي يضع سكيناً ملطخاً بالدماء على عنق طفل أفغاني، وأضافت أن الأستراليين يحاولون إذكاء المشاعر القومية.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الاثنين، التغريدة التي نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأنها «مثيرة للاشمئزاز» ودعا إلى تقديم اعتذار.

وجرى تثبيت التغريدة في أعلى صفحة حساب تشاو، الثلاثاء، وأجرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، المعروفة بآرائها القومية، مقابلة مع الفنانة الصينية التي صممت الصورة. وقالت السفارة الصينية في كانبيرا في بيان، الثلاثاء: «إن غضب بعض السياسيين ووسائل الإعلام الأسترالية ليس سوى تفسير خاطئ ورد فعل مبالغ فيه على تغريدة السيد تشاو».

وأكدت السفارة، أن وزير الخارجية والتجارة الأسترالي اتصل بالسفير تشنغ جينغي، الاثنين، للشكوى من المنشور، مضيفة أن تشنغ، دحض الاتهامات غير المبررة ووصفها بأنها غير مقبولة على الإطلاق.

وأضافت أن أستراليا تسعى إلى تأجيج المشاعر القومية المحلية...وصرف انتباه الجمهور عن الفظائع المروعة التي ارتكبها بعض الجنود الأستراليين.