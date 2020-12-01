شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل المزروعي: مناسبة غالية نسترجع بها قيم زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني باليوم الوطني، إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والمقيمين، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

وتقدم بالشكر إلى خط الدفاع الأول، للجهود العظيمة التي بذلوها، منذ بداية أزمة «كورونا»، ولموظفي الوزارة على مواصلتهم العمل بجد لتقديم الخدمات للمتعاملين بما يفوق توقعاتهم، في ظل الظروف الاستثنائية.

وأكد أن الاحتفال، مناسبة غالية على قلوبنا، نسترجع بها بذهنية حاضرة ما غرسه في نفوسنا الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من قيم الانتماء والوحدة والعزة، وصلابة الإرادة أمام تحديات بناء مستقبل مشرق ومزدهر، وتجسيد أروع صور التلاحم والالتفاف حول القيادة الرشيدة، للمحافظة على المكتسبات التي أثمرت تصدُر الإمارات مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها الريادة بمختلف المجالات.

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