شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مراكز خدمة «ترخيص أبوظبي» في العطلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حددت مديرية ترخيص الآليات والسائقين، بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مواعيد العمل في مراكز تقديم الخدمة، خلال عطلة اليوم الوطني من 1 إلى 3 ديسمبر، على النحو الآتي:

في مبنيي السلامة أبوظبي، والسلامة فلج هزاع بالعين على مدار 24 ساعة.

في مراكز مكاتب طارش ومكاتب التأمين بمبني السلامة أبوظبي والفحص الفني «عالم السيارات» في الشامخة: من الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساء.

في مكاتب الفحص الفني بمواصلات الإمارات «أمان -مزيد»: من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.في مركز الفحص الفني في مبنى السلامة بمدينة زايد: من الثانية ظهراً وحتى السابعة مساء، في الثاني من ديسمبر.

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