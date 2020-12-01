شكرا لقرائتكم خبر عن مريم المهيري: يجسد وحدتنا لمواصلة المسيرة الحضارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي "إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا وفيها نستذكر قيام اتحاد الإمارات واجتماع الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات على كلمة الحق، لتبدأ مسيرة أمة نحو التقدم والتطور والازدهار وتصبح بفضل قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها الفتية مضرباً للمثل في التقدم ونموذجاً عالمياً للتنمية".

وأضافت "اليوم الوطني فرصة لنا لنعلم أبناءنا قيمة الوحدة والتعاون لخلق مستقبل أفضل لشعبنا الكريم. ونرسخ منهجاً جديداً عنوانه العمل وبذل الجهد والعطاء. وهو خير حافز لنا جميعاً للتعاون لدفع مسيرة التطور إلى الأمام. فبكوادرنا البشرية وعقولنا الواعدة، نستطيع أن نقهر المستحيل ونحقق كل أحلامنا وطموحاتنا التي لا سقف لها ونستشرف مستقبل واعد للأجيال القادمة".

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