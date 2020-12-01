الحكومة تطبق مواعيد فتح وغلق المحلات العامة.. و"محلية النواب" تجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون المحلات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، جلسة موسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات، أمس؛ لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وتوافقت اللجنة على عقد جلسة أخرى يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري؛ لاستكمال متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية؛ ومنها وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلى رؤية وزارة الري والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأوصت اللجنة بأن تكون رؤية الحكومة متضمنة خططاً تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.

ودعت اللجنة وزارة المالية إلى إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح في مخالفات البناء وأن توجه بشكل لا مركزي، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي.

يُشار إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، كان قد أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين؛ خصوصًا في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري، ستكون مواعيد فتح جميع المحلات التجارية، والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًّا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن تتم زيادة التوقيت يومَي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

ووفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاءً، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة إلى المطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاءً.

ووفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزاري، ستكون مواعيد فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة.