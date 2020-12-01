النائب العام اللبناني يستدعي وزير الداخلية لسماع أقواله

استدعى النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، وزير الداخلية محمد فهمي للاستماع إلى أقواله بشأن التصريحات الإعلامية التي أدلى بها قبل أيام قليلة وأكد فيها استشراء الفساد في القضاء وبين معظم القضاة.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) اليوم الثلاثاء أن النائب العام سيستمع غدا أيضا إلى مُقدم أحد البرامج التلفزيونية الحوارية (الإعلامي مارسيل غانم)

والذي كان قد استضاف الوزير فهمي، وتطرقا خلال حلقة برنامج (صار الوقت) المذاع على شبكة تلفزيون (إم تي في) يوم الخميس الماضي إلى القضاء والقضاة في



وكان مجلس القضاء الأعلى في لبنان قد أعلن قبل أيام مقاضاته لوزير الداخلية محمد فهمي، مطالبا من النائب العام اتخاذ

الإجراء القانوني الملائم بحق الوزير بسبب ما صدر عنه من تصريحات في الحديث التلفزيوني، واصفا تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة وغير مسموح بها كما أنها لا أساس لها من الصحة".



وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قد قال في الحديث التلفزيوني إن مستوى الفساد في لبنان كبير للغاية خصوصا بين النواب والقضاة والضباط المتقاعدين ورؤساء البلديات وأنهم في معظمهم يخالفون القانون، مشيرا إلى أن نحو 95% من القضاة اللبنانيين فاسدون. على حد تعبيره.