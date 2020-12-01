جورجيا تُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء تسجيل 3 آلاف و759 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 139 ألفا و343 حالة على مستوى البلاد.



وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 117 ألفا و560 حالة بعد تسجيل 3574 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1303 حالات عقب تسجيل 36 وفاة جديدة منذ أمس.. بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 20 ألفا و454 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، السبت، تسجيل 4472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 127 ألفا و942 حالة على

مستوى البلاد.



وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم على موقعها الإلكتروني بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 106328 شخصًا فور تسجيل 4058 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1195 شخصًا عقب تسجيل 34 وفاة جديدة منذ الجمعة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.