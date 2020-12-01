روسيا: الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستأتي في خريف عام 2021

يتوقع مدير عام الشركة الروسية للبحوث والعقود العلمية، نيقولاي كريوتشكوف، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستأتي على الأرجح في خريف عام 2021.

وقال نيقولاي كريوتشكوف إن الموجة الثالثة ستكون أقل شدة، مقارنة بالموجة الثانية آخذا بالحسبان عدد الذين سيصابون بـ"كوفيد – 19" وسيتعافون منه والذين سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية حيث قال إن الوباء سيعود، لكن عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات سينخفض، ما يعني أن العدوى ستكون أخف مما كانت سابقا وستخضع للمراقبة.

وحسب الخبير من الضروري أن تتشكل المناعة ضد الفيروس التاجي لدى 65 –

70 % من السكان من أجل إيقاف الوباء. ويعني ذلك أن 96 مليون نسمة من أصل 147 مليون نسمة في روسيا يجب أن يصابوا بـ"كوفيد – 19" ويتعافوا منه أو يتم تطعيمهم. وبعد ذلك يمكن القول إن الوباء قد انتهى.

ومضى الخبير قائلا إن عملية التطعيم ستلعب دورا حاسما في ردع فيروس كورونا في خريف عام 2021 بعد انطلاق عملية إنتاج اللقاح ضد الفيروس على نطاق واسع.