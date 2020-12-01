الدنمارك ستفرض قيود صارمة لمواجهة فيروس كورونا

سيف اليزيد - تعتزم الدنمارك فرض قيود أكثر صرامة في منطقة كوبنهاجن الكبرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هونيكه سوف يعلن عن الإجراءات في وقت لاحق من اليوم بعدما أصبح معدل العدوى" مرتفعا للغاية" في العاصمة الدنماركية، بحسب ما كتبه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأفادت شبكة "تي في 2" أن القيود الجديدة المحتملة قد تتضمن تحويل الدراسة لتكون في المنازل للطلاب في التعليم العالي، واستمرار ضرورات السماح للموظفين بالعمل من المنزل.

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