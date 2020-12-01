هولندا:إصابات كورونا تصل إلى 531 ألفاً و930



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 531 ألفاً و930 حالة، اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس قد بلغ 9453 حالة، في حين تعافى من المرض 6947 من المصابين حتى صباح اليوم الاثنين.

ومر حوالي 39 أسبوعاً منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.





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