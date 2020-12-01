وزير خارجية الأردن يفتتح قنصلية بلاده في العيون الأسبوع المقبل

رجحت مصادر دبلوماسية أن يشهد الأسبوع المقبل افتتاح الأردن قنصليتها العامة بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، وذلك في خطوة تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن افتتاح قنصلية المملكة الأردنية الهاشمية بالعيون سيتم بحضور وزير خارجيتها أيمن الصفدي، إلى جانب وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأكدت المصادر، أن هذا الافتتاح يبقى رهين أجندة وزيري خارجية البلدين المزدحمة خلال هذه المرحلة بسبب تطورات الملف الليبي واستضافة المغرب للمشاورات السياسية بين الفرقاء، أو بسب المستجدات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للأردن.

يذكر أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد تحدثت عن افتتاح قنصلية الأردن خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يبدو أنه تأجل بسبب انشغالات وزيري خارجية البلدين.

وكانت الأردن ثاني دولة عربية أعلنت عزمها فتح قنصلية عامة لها بالعيون، بعد الإمارات التي كانت سباقة لفتح قنصلية لها بالمدينة، في الرابع من نونبر الجاري، قبل أن تلتحق بهما البحرين وتعلن رغبتها في افتتاح قنصلية مماثلة بالمدينة هي الثالثة عربيا الأسبوع الماضي.