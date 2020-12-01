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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بإعلان لاتفيا حزب الله "منظمة إرهابية" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، بإعلان حكومة لاتفيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن قرار لاتفيا باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، يأتي دعما للعقوبات المفروضة عليه، والتي تفرض حظرا ومنعا لأفراده والعناصر التابعين له.
وأشار البيان إلى أن توالي إعلان الدول الأوروبية واللاتينية حزب الله منظمة إرهابية، رسالة قوية لتضييق الخناق على عناصره، ومنعهم من دخول الأراضي الأوروبية واللاتينية لتنفيذ أعمالهم غير المشروعة.
ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قرار لاتفيا سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التمييز "الزائف" بين جناحيه السياسي والعسكري.
وكانت حكومة جمهورية لاتفيا، أعلنت في وقت سابق اليوم تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية ومنع عناصره من دخول البلاد.
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