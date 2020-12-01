شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 2ر63 مليون عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2ر63 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 63 مليونا و236 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 5ر40 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و467 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.