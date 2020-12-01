1 كانون الأول اليوم العالمي للإيدز.. والمزيد من الأحداث السياسية التاريخية!



1942 - إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة 1942 - إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة 1943 - انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل. 1981 - الإعلان رسميًا عن اكتشاف فيروس الإيدز. 1988 - انتخاب بينظير بوتو ابنة الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان. 2006 - المعارضة اللبنانية تنظم مظاهرة في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية. 2018 - أندريس مانويل لوبيس أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ المكسيك الحديث. يوم الإيدز العالمي.



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