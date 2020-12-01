بالصور.. براءة الطفولة تُعانق الحياة جدداً في سنجار

رافقت عدسة الخليج 365، القوات الأمنية التي تنتشر في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، حيث بدأت الحياة تدب مجدداً في القضاء الذي عانى من اضطرابات أمنية جمّة.

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