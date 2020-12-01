"الناتو" يعتزم زيادة عدد قواته في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" مناقشة خططه الاستراتيجية في العراق وأفغانستان للسنوات العشر القادمة خلال جلسة افتراضية تستمر يومين.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، في تصريحات صحفية، إن "وزراء خارجية دول التكتل سيبحثون يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول استراتيجية الحلف للسنوات القادمة وعملياته في أفغانستان والعراق.

وأوضح ستولتنبيرغ أن "اجتماع الوزراء الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو، سيبحث مشروع الناتو 2030 ومواصلة تكييف الحلف مع الظروف الراهنة وزيادة القدرات العسكرية الروسية وتنامي قوة الصين، وكذلك مهمة الناتو في أفغانستان".

وأشار إلى أن "مستقبل العملية في أفغانستان سيكون من أهم المواضيع في ظل التقليص المقرر لعدد القوات الأمريكية في 2021، وسيتعين على الناتو والولايات المتحدة اتخاذ القرار، ما إذا سينهي الحلف مهمته أو سيبقى هناك حتى استقرار الوضع".

وبشأن العراق، قال الأمين العام إن الناتو يخطط لزيادة تواجده هناك وتوسيع البعثة لتدريب القوات الأمنية العراقية.

وفي وقت سابق، من مساء أمس الإثنين، رجح السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، أن يكون حلف الناتو بديلاً لقوات التحالف في حال انسحاب الأخير من العراق.

وانطلقت مهمة الناتو للتدريب في العراق بقيادة كندا عام 2018 وتتضمن قرابة 500 عسكري، لكن المهمة توقفت بعد مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بالعراق مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.