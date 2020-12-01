وكالة: تركيا توجه باعتقال 82 عسكريا للاشتباه في صلتهم بغولن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة ”الأناضول“ التركية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أمرت باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار رجل الدين الإسلامي، فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.



هذا وتتواصل عمليات استهداف شبكة أنصار فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في إطار حملة مستمرة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.

وذكرت الوكالة أن عملية اليوم شملت 39 إقليما، حيث ألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين، وهناك 70 من بين المشتبه فيهم ما زالوا بالخدمة.

ومنذ محاولة الانقلاب، تحتجز السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وقضت محكمة تركية الأسبوع الماضي، بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة، وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.‎