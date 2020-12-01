جمارك دبي تحتفي بأبطال صقور الفرضة خلال جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كرمت جمارك دبي أمس الفائزين في جائزة صقور الفرضة والبالغ عددهم 40 مرشحاً في الفئات الفردية و3 عن فئة فريق العين الساهرة و3 عن فئة المشاريع / المبادرات/ الفكرة و3 إدارات عن فئة حماة الحدود.



كما تم تكريم 20 إدارة عن فئة التكريم الخاص. جاء ذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير كوادرها البشرية، وتقديراً لجهود ممن عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة جائحة كورونا، والموظفين الذين قاموا بعملهم بمهنية عالية وحققوا زيادة في الإنتاجية خلال فترة العمل عن بُعد.

حضر الحفل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وفريق القيادة بالدائرة والفائزون في الجائزة، مع الالتزام ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، هذا وقد أقيم الاحتفال بقاعة الفرضة بالمقر الرئيسي للدائرة فيما تابع الموظفون فقرات الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشمل الإصدار الأول لجائزة صقور الفرضة 7 فئات مختلفة انقسمت إلى مستويين، الأول على المستوى الفردي وضم وسام نجم فخر الجمارك، وسام أفضل مدير إدارة خلال فترة العمل عن بُعد، وسام أفضل إشرافي خلال العمل عن بُعد.

أما الثاني فهو على المستوى المؤسسي وتتمثل في فئة فريق العين الساهرة، فئة المشروع / المبادرة الريادية /الفكرة المبتكرة.، وفئة حُماة الحدود لأفضل إدارة في الالتزام في الإجراءات الاحترازية في العمل / وأخيراً فئة التكريم الخاص.

وتنافس على فئات جائزة صقور الفرضة 220 ملفاً تم ترشيح ودخول التصفيات والمرحلة النهائية للجائزة 100 مشارك فاز منهم 49 مشاركاً و20 إدارة في التكريم الخاص. حيث جاء التقييم للملفات المُرشحة من قبل جهة خارجية متخصصة ومحايدة.

وقال أحمد محبوب مصبح: عززت جمارك دبي مسيرتها المتميزة في مجال الإبداع والابتكار بسجلٍ حافلٍ بالإنجازات والجوائز خلال العام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد الجوائز في مجال التميز والإبداع والابتكار 14 جائزة ليصل إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها الدائرة 124 جائزة خلال الفترة الماضية. ف

ي حين بلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة في العام الحالي أيضاً 32 ابتكاراً ليصل إجمالي عدد الابتكارات النوعية في جمارك دبي منذ العام 2010 وحتى العام 2020 إلى 237 ابتكاراً. وتميزت جمارك دبي خلال جائحة كورونا حيث حققت قفزة في المعاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حيث بلغت 11.2 مليون معاملة.