شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يرفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستوى قياسي.. ومجاعات تلوح بالأفق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف-أ.ف.ب

أطلقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة «كوفيد- 19» التي طالت عشرات ملايين الأشخاص فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم لعام 2021، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة للصحفيين: «إن الزيادة ناجمة كلياً تقريباً عن «كوفيد- 19»».

العام المقبل سيكون واحداً من كل 33 شخصاً بحاجة إلى مساعدة، بحسب التقرير الذي شدد على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.

وقال لوكوك: «الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة القادمة».

والأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفاً في 56 بلداً، بحسب الأمم المتحدة.