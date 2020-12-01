بروتوكول بين البنك الزراعي وشركة سمارت لتوفير أنظمة الطاقة الشمسية بفائدة 5 و8%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، والمهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للحلول الهندسية SES بروتوكولا للتعاون في مجال تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية وتعظيم الفائدة من الطاقة الشمسية.

وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء إن البنك الزراعى سيمول أصحاب المشروعات الراغبين فى إقامة محطات الطاقة الشمسية حتى 75% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة بسيطة متناقصة من 5% إلى 8% ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل القطاع الزراعي والصناعي.

وتوفر شركة سمارت للحلول الهندسية نظم توليد الكهرباء وتسخين المياه بالطاقة الشمسية بأعلى معايير الجودة العالمية و اسعار تنافسية لدعم القطاع الزراعي، والذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك حريص على تمويل كافة عناصر المشاريع الإنتاجية الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في مجال استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة بما يتوافق مع توجهات الدولة للتوسع في استخدام الطاقات البديلة والمتجددة.

وأضاف فاروق أن البنك الزراعي يسعى إلى التوسع في تمويل مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة الشمسية وتوطين هذه التكنولوجيا في مصر بحيث تصبح بديلاً اقتصادياً وعملياً لاستخدام الوقود التقليدي بجانب العائد البيئي، خاصةً في مناطق صعيد مصر والمناطق الزراعية الجديدة.

وقال المهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للحلول الهندسية SES إنه على ثقته في نجاح التعاون مع البنك الزراعي المصري في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي كأحد مصادر الطاقة المتجددة، بحيث تصبح نموذجاً يحتذى في الإفادة من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.

وأكد أن شركة سمارت للحلول الهندسية تسعى لتقديم انظمة الطاقة الشمسية المبتكرة لخدمة النشاط الصناعي وكذا الأراضي الزراعية المملوكة للمزارعين والشركات والجمعيات الزراعية بما يساهم بتخفيض تكاليف التشغيل وتعظيم الربحية في القطاع الزراعي.