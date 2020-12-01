للمرة الثانية خلال أسبوعين.. وفد وزاري بحريني يزور إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يصل وفد وزاري بحريني إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أسبوعين أملًا في تعميق العلاقات الاقتصادية الناشئة بين البلدين بعد التطبيع، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وخلال هذه الزيارة التي ستستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، الذي يصل مع وفد يضم حوالي 40 رجل أعمال، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأربعة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

ووصف إلياف بنيامين، رئيس مكتب العالم العربي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الزيارة بأنها "مهمة للغاية من وجهة نظرنا"، مُعتبرًا أنها "تحقيق لما نحن والبحرينيين نريد رؤيته في علاقاتنا – التقدم في تعاوننا".

وأضاف: "هذا تطبيع حقيقي بين بلدينا: التجارة، الاجتماعات بين الوفود والوزراء ورجال الأعمال".

تأتي زيارة الزياني بعد أسبوعين فقط من زيارة وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي أصبح أول وزير من المملكة الخليجية الصغيرة يزور الدولة اليهودية.

ويُتوقع أن تهبط طائرة "طيران الخليج" التي تقل وزير التجارة في مطار بن غوريون في حوالي الساعة 11 صباحا، حيث سيستقبله وزراء الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيريتس، والتعاون الإقليمي أوفير أكونيس، والسياحة أوريت فركاش هكوهين.

وسيتوجه وفده بعد ذلك إلى تل أبيب لعقد اجتماعات مختلفة مع مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يلتقي الزياني غدًا الأربعاء مع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، ويحضر معرضا حول التكنولوجيا والابتكار في إسرائيل تنظمه وزارة الخارجية تكريما له في القدس. ويُتوقع أيضًا أن يوقع اتفاقية سياحية واتفاقيات إضافية محتملة.

ويخطط الوزير البحريني الخميس للقيام بجولة في بورصة الماس في رمات غان والمشاركة في تجمع لرجال الأعمال الإسرائيليين والبحرينيين قبل العودة إلى المنامة.

وخطط كل من نتنياهو وأشكنازي لزيارتين منفصلتين للبحرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنهما أجلاها بناء على طلب المملكة الخليجية.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، يُحتمل أن تُجرى زيارة نتنياهو، التي ستكون الأولى التي يُعلن عنها رسميًا إلى دولة خليجية عربية من قبل رئيس وزراء إسرائيلي، في أواخر ديسمبر بدلًا من الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو صباح الثلاثاء إنه تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، الذي دعاه لزيارة الدولة الخليجية، بعد أشهر من اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات.

وقال نتنياهو إنه سيُجري الرحلة قريبًا، وبدأ مكتبه هذا الأسبوع بالتخطيط لزيارة.

لكن قبل تحديد الرحلة نهائيا، طلبت البحرين من نتنياهو تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق من الشهر المقبل وجعلها جزءًا من جولة خليجية أوسع تشمل الإمارات، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون لصحفيين الأسبوع الماضي.

فيما تأجّلت رحلة اشكنازي المخطط لها إلى البحرين في 3 ديسمبر لأسباب غير واضحة. وقال متحدث باسم وزير الخارجية إن البروتوكول الدبلوماسي البحريني ينص على أن رئيس الدولة أو الحكومة المدعو من قبل ولي العهد يجب أن يزور قبل أن يقوم أعضاء مجلس الوزراء الآخرون بذلك.

وكان مُقررًا أن يشارك أشكنازي في المؤتمر IISS Manama Dialogue الأمني، وفقًا للوزارة، وأن يكون أرفع وزير إسرائيلي يزور الدولة.