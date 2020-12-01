بدء تنفيذ مشروعي كوبري السيل والمضيق في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- ايهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ كوبري علوي للسيارات والمشاة أعلى مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان، بطول 750 مترًا وارتفاع 6 أمتار.

وأضاف المحافظ، أنه جرى عمل الجسات الأرضية تمهيدًا لوضع التصميم الإنشائي النهائي، وكذا عمل الجسات لكوبري آخر فوق مزلقان المضيق على طريق "أسوان- القاهرة" الزراعي بنفس المواصفات.

وأشار "عطية" إلى أن تنفيذ هذه الكباري يساهم فى تخفيف التكدس والازدحام لحركة المركبات والسيارات، وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها، مشيرًا إلى أن المحافظة طلبت توفير الاعتمادات المالية لاستكمال رفع كفاءة طريق "إدفو- مرسى علم" لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية، وتنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "توشكى- وادي النقرة" بمركز نصر النوبة بطول 65 كم.