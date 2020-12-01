الصين: تسجيل 12 إصابة بكورونا بينها 4 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة بواقع 4 بعدوى محلية و8 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفًا و542 حالة وظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في منغوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع حالتين

في كل من شنجهاي وفوجيان وسيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و866 حالة غادر منها 3 آلاف و621 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت أن 12 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفًا و631 شخصًا، مشيرة إلى أن 7 آلاف و147 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.وتابعت أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض 4 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات من دون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 264 حالة منها 259 حالة وافدة.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6 آلاف و314 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 109 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 675 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و344 مريضًا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و565 مريضًا في تايوان بعد تماثلهم للشفاء.