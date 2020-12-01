ألمانيا تسجل 13 ألفًا و604 إصابات و388 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفًا و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و67 ألفًا و473 حالة.

وأشارت البيانات -وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية- إلى أنه تم تسجيل 388 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 16 ألفًا و636 حالة.

وأفادت بأن حوالي 758 ألفًا و800 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 292 ألف حالة نشطة في البلاد.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الإثنين، أنه تم تسجيل 11 ألفًا و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و53 ألفًا و869 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد

القول إنه تم تسجيل 125 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 16 ألفًا و248 حالة.وأفادت البيانات بأن حوالي 739 ألفًا و100 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 298 ألفًا و500 حالة نشطة في البلاد.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت، بأنه تم تسجيل 21 ألفًا و695 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و28 ألفًا و89 حالة.