من هنا.. نتائج الأهلية للدورة 37 لشهر ديسمبر ببرنامج حساب المواطن

حساب المواطن، شغل برنامج حساب المواطن فكر المواطنين بالسعودية، اليوم الثلاثاء، وذلك مع اقتراب صرف الدفعة 37 لشهر ديسمبر من برنامج حساب الواطن، مما جعله يحتل المرتبة الأولي في قائمة الأكثر بحثًا على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالسعودية.

ويصرف العائد الشهري لبرنامج حساب المواطن، يوم 10 من كل شهر، في جميع القطاعات سواء كانت قطاعات عامة أو خاصة، بعدما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتثبيت موعد صرف دعم حساب المواطن.

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر الماضي، 1.8 مليار ريال

لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

نتائج الأهلية للدورة 37 ببرنامج حساب المواطن:

وأعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 37 لشهر ديسمبر، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وغرد حساب المواطن، قائلاً: "صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

شروط الأهلية والاستحقاق للاستفادة من حساب المواطن:

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى

من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

- أن يكون حامل لبطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

-أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

موعد صرف الدفعة 37 لشهر ديسمبر من برنامج حساب المواطن:

من المقرر صرف الدفعة السابعة والثلاثين، من برنامج حساب المواطن، يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لبيانات الصادرة عن برنامج حساب المواطن.