البرازيل تسجل 21138 إصابة جديدة و287 وفاة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة في البرازيل أن البلاد سجلت 21138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و287 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البرازيل، التي تشهد ثاني أسوأ موجة تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حتى الآن ستة ملايين و335878 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 173120 وفاة.

وبدأت الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في البرازيل، يوم الأحد، ومن المقرر أن يدلى 38 مليون ناخب في البرازيل بأصواتهم في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية من التصويت الإلكتروني والإلزامي.

ويصوت الناخبون لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في 57 مدينة، بما في ذلك عواصم 18 من ولايات البرازيل البالغ عددها 26.

ونُظّمت الحملة الانتخابيّة بشكل أساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الانتخابات

التي أُرجئت 6 أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وفُرِضت إجراءات صحية صارمة في مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها استثنائيًا ابتداءً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت جرينيتش) لاستقبال الناخبين المسنّين، فيما تغلق معظم المكاتب في

الساعة الخامسة ( الثامنة بتوقيت جرينيتش).

وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في البرازيل ، يوم الثلاثاء الماضي، جراء مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء من قبل اثنين من حراس الأمن البيض في متجر كبير في مدينة بورتو أليجري جنوبي البرازيل، كما أثارت بدورها احتجاجات غاضبة في العديد من المدن ضد العنصرية، وفقاً لوكالة الأنباء سبوتنيك.

وخرج مجموعة من المتظاهرين واشتبكوا مع الشرطة، في الموقع الذي قتل فيه جواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس في بورتو أليجري، إذ تعرض فيرتاس

للضرب بوحشية من قبل اثنين من حراس الأمن الخميس الماضي، وذلك أمام متجر لشركة كارفور، وتوفي الرجل الأسود البالغ 40 عاما متأثرا بإصاباته في الموقع.