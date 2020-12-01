الهند تسجل 31 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و462 ألفا و810 حالات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 482 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 137 ألفا و621 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، يوم الإثنين، تسجيل 38 ألفًا

و772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات الـ(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و431 ألفًا و692 حالة إصابة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 443 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل

إجمالي حصيلة الوفيات 137 ألفًا و139 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر

في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلن مسئولون في الهند، مقتل جندي وإصابة تسعة آخرين في هجوم لمتمردين ماويين بولاية "شاتيسجار".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، يوم الأحد، نقلا عن المسؤولين قولهم - إن الهجوم وقع بعبوة ناسفة مساء أمس السبت بمنطقة تلال وغابات تبعد عن عاصمة الولاية بمسافة 450 كيلو مترًا، مضيفة أنه تم نقل المصابين بطائرة مروحية لتلقي العلاج.

وتابعت القناة أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء خروج الجنود التابعين لقوات الكوماندوز في مهمة خاصة مع قوات الشرطة المحلية، وأن أحد الجنود لقي مصرعه صباح اليوم تأثرًا بجراحه الخطيرة.