ألمانيا تسجل 13604 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الثلاثاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 13604 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات المعهد، يقترب هذا العدد مع ما تم تسجيله الثلاثاء الماضي، عندما تم تسجيل 13554 حالة إصابة جديدة.

يذكر أن أعلى مستوى لإصابات كورونا في يوم واحد تم تسجيله في يوم 20 نوفمبر الماضي بإجمالي 23648 حالة إصابة خلال 24 ساعة.

وأوضح المعهد اليوم أنه تم تسجيل 388 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس في غضون يوم واحد، لافتاً إلى أن هذا العدد يمثل رابع أعلى غدد لحالات الوفاة منذ بدء تفشي الوباء في الربيع الماضي.

يشار إلى أن عدد حالات الوفاة ارتفع مؤخرا، ذلك الأمر كان متوقعا بعدما تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات.