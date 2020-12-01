سيف اليزيد - أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة العربية السعودية في الاحتفاء باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف 2 ديسمبر 2020. ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

كانت هذه تفاصيل خبر "التواصل الحكومي" يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة السعودية في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ49 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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