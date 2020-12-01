الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في2021 لمواجهة تداعيات كورونا

سيف اليزيد - أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 التي طالت عشرات ملايين الأشخاص فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة للصحافيين إن"الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19".