إندونيسيا تمدد فترة القيود حول جاكرتا

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تم تمديد القيود المفروضة على الحركة في المدن المحيطة بجاكرتا، التي تتضمن بوجور وديبوك وبيكاسي، حتى 23 من ديسمبر (كانون الأول)، حسب ما قاله داود أحمد، قائد قوة مهام إقليم جاوة الغربية في بيان له اليوم الاثنين. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الاثنين، بأن جاكرتا مددت القيود المفروضة على الحركة حتى السادس من الشهر الحالي. وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن معدل انتشار العدوى ظل مرتفعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكانت وزارة الصحة الإندونيسية أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعلى معدل منذ بدء تفشي الفيروس، حيث تم تسجيل 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب ما ذكرته «بلومبرغ». وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 534 ألفاً و266 حالة، وعدد حالات الوفاة بالفيروس 16 ألفاً و815 حالة