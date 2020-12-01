الحشد يعلن إطلاق عملية أمنية لتعقب 'فلول داعش' شمال شرقي ديالى

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي شرع بعملية أمنية لتعقب فلول داعش في مناطق شمال خانقين ومنطقة علي السعدون وأحمد هلال شمال شرق محافظة ديالى".

وأضاف أن "العملية تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهـاب والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".