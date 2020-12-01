إصابات كورونا تتجاوز 62.84 مليون عالميا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وإجمالي الوفيات.

- الولايات المتحدة: الوفيات 266828، الإصابات 13373045.



- الهند: 137139، 9431691.- البرازيل: 172833، 6314740.- روسيا: 39895، 2295654.- فرنسا: 52731، 2222488.- إسبانيا: 45069، 1648187.-المملكة المتحدة:58448 ،1629657.- إيطاليا: 55576، 1601554.- الأرجنتين: 38473، 1418807.- كولومبيا: 36584، 1308376.