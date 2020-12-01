شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طلب عاجل من "موديرنا" للحصول على ترخيص استخدام لقاح كورونا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت شركة موديرنا الأمريكية إنها تقدمت بطلب عاجل للحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام للقاح كوفيد- 19، الذي طورته، في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة أعلنت أمس الاثنين عن اعتزامها تقديم الطلب، وأكدت العملية لاحقا عبر موقع تويتر. وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها قررت عقد اجتماع للجنة الاستشارية في 17 ديسمبر لمناقشة الطلب. وأضافت الشركة أمس الاثنين أنها ستتقدم بطلب للحصول على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية، وفي حالة تقديمه ستصبح موديرنا أول شركة أدوية تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لاستخدام لقاحها في الاتحاد الأوروبي.

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