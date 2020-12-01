شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات الإرهابية في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-وام دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت بتاريخ 28 الشهر الماضي، في شمال شرقي نيجيريا، وأسفرت عن مقتل العديد من المدنيين وجرح وخطف آخرون.

وفي بيان رسمي أصدره أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، عبروا خلاله عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة نيجيريا.

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