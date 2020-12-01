شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد مكاسب 25% في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط تراجعها الثلاثاء مع عودة المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة بعد أن أرجأ كبار المنتجين المحادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 التي قد تمدد التخفيضات مع استمرار جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب على الوقود.

ونزل خام برنت 26 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 47.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من 1% يوم الاثنين. وانخفض خام غرب تكساس 23 سنتاً، أو 0.5% إلى 45.11 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بنحو 25% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو /أيار، بعد أن أثار تطوير لقاحات مضادة لـ«كوفيد- 19» آمالاً في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

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