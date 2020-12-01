بنك المغرب: ارتفاع الكتلة النقدية إلى 7,3 بالمئة في أكتوبر

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) ارتفعت إلى 7,3 بالمئة في أكتوبر 2020، مقابل 7,6 بالمئة في الشهر السابق.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2020، أن هذا التطور يعكس تراجعا في الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 9,8 بالمئة بعد 10,4 في المئة، وانخفاضا كبيرا في الحسابات لأجل من 11,4 بالمئة إلى 12 في المئة، ونموا في وتيرة التداول النقدي من 21,2 في المائة إلى 22,6 في المئة.

وفي المقابل، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بـ 22,5 بالمئة بعد 27,5 بالمئة، وكذا الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ 18,7 في المئة (بعد 23,7 في المئة).

وعلى أساس شهري، أضاف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، في أكتوبر 2020، انخفاضا بنسبة 0,2 في المئة إلى 1.442,2 مليار درهم، مما يعكس تراجعا في الودائع النقدية. وسجل التداول النقدي ارتفاعا بـ 0,7 في المئة، و الحسابات لأجل بـ 0,4 في المائة، وحسابات الإدخار بـ 0,3 في المئة. ويعكس هذا التطور أساسا انخفاضا في الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4,5 بالمئة.