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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة اتخذ منها النظام القطري وسيلة لدعم جماعات الإرهاب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
تعتبر قناة الجزيرة القطرية، واحدة من أبرز الأدوات الارهابية التي تستخدمها عصابة الدوحة في دعم الإرهاب وتقديم المزيد من الدعم لجماعات التخريب، حيث تحمل الجزيرة أجندة قائمة على تغذية الإرهاب، ودعم العناصر المتشددة والتخريبية من أجل استهداف بعض الدول الرافضة لسياسات تميم بن حمد.
هذه الاستراتيجية التي يستخدمها النظام القطري، ظهرت جلية في أحداث ما يسمى بالربيع العربي عام 2011، حيث وظفت الجزيرة هذه الأحداث لصالح مشروعها التخريبي، ضمن مخطط صاغه نظام قطر الخائن لاستهداف بعض الدول الشقيقة التي اندلعت فيها شرارة الربيع العربي.
الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل إن هذه القناة اتخذ منها النظام القطري وسيلة لدعم جماعات الإرهاب والتخريب، ضمن مخطط يستهدف نشر الفكر الإرهابي المتطرف، وذلك من خلال استضافة بعض الأشخاص الذين يحملون أفكارا متطرفة، تدعم الإرهاب وجماعاته.
من هنا، أصبحت قناة الجزيرة أداة لتدمير المنطقة ونشر الإرهاب فيها، لا سيما بعدما فتحت أبوابها لاحتضان أصحاب الفكر المتطرف.
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