رئيس الإمارات: نفاخر بنموذج يحتذى به عالميا في النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إن البلاد تفاخر بما قدمته للعالم من نموذج يحتذى به في النهضة والتنمية المستدامة.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن" في الذكرى الـ49 الأربعين لإعلان دولة الاتحاد، أن الإمارات تفاخر أيضاً بما "رفدت به البشرية من مثال يقتدى به في التسامح والتعايش والانفتاح ونبذ الكراهية".



ولفت إلى أن "الثاني من ديسمبر بالنسبة لنا، شعبا وقيادة، هو يوم لتعميق حب الوطن، وتعزيز التواصل القائم بين الشعب وقيادته".

وأضاف "أن الاحتفاء بالتاريخ، عنصر هام في إدارة الحاضر والبناء للمستقبل فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها، وتزهو بثقافتها، وتفاخر بعظماء رجالها، وتأسيسا على هذا، تأتي احتفالاتنا السنوية بذكرى تأسيس دولتنا".

وأوضح رئيس دولة الإمارات، إلى أنه تم تحقيق "إنجازات اقتصادية جسدتها جملة مؤشرات عالمية تنافسية، عكست صلابة اقتصادنا وقدرته العالية على مواجهة الصدمات والتقلبات والتحديات العالمية".

وشدد على أن "صناعة المستقبل تتطلب رؤية واضحة، واستشرافا مبكرا للفرص والتحديات، وشجاعة في اتخاذ القرارات المعززة لجاهزية الدولة"، منوها إلى أن الإمارات تقدمت "بخطوات متسارعة نحو عصر الطاقة النووية والمتجددة بتشغيل محطة "براكة" لإنتاج الطاقة النووية السلمية".

وأشار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى أنه تم ترسيخ "الدور الريادي لدولتنا في قطاع الفضاء بإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ"، مضيفا أنه تم الشروع أيضاً "في بناء نماذج لمستقبل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات والخدمات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل العلاقات الدولية".

وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات في مواجهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قال إن البلاد تشارك بقوة "في الجهود العالمية المبذولة لتطوير تقنيات الكشف عن فيروس كورونا، وتطوير لقاح للقضاء عليه".

وشدد على أن الإمارات تمكنت، عبر إجراءات وقائية حازمة وتدابير احترازية صارمة وبرنامج تعقيم وطني فعال، من السيطرة على انتشار فيروس كورونا وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

وفي نهاية الكلمة، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنه "في هذا اليوم، التحية والتقدير مستحقان لجنود وضباط صف وضباط وقادة قواتنا المسلحة، وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، الذين حملوا الأمانة، وأدوا الواجب حراسة للوطن، وتعزيزا لأمنه، وحفظا على مكتسباته، وستظل تضحيات شهدائنا محفورة في ذاكرة الوطن، رمز عزة وبطولة، ومصدر فخر واعتزاز للأجيال".